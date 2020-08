-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA256 ===================================================================== Red Hat Security Advisory Synopsis: Important: kernel security and bug fix update Advisory ID: RHSA-2020:3548-01 Product: Red Hat Enterprise Linux Advisory URL: https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:3548 Issue date: 2020-08-25 CVE Names: CVE-2017-2647 CVE-2019-14896 ===================================================================== 1. Summary: An update for kernel is now available for Red Hat Enterprise Linux 6. Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact of Important. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score, which gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability from the CVE link(s) in the References section. 2. Relevant releases/architectures: Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6) - i386, noarch, x86_64 Red Hat Enterprise Linux Desktop Optional (v. 6) - i386, x86_64 Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6) - noarch, x86_64 Red Hat Enterprise Linux HPC Node Optional (v. 6) - x86_64 Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6) - i386, noarch, ppc64, s390x, x86_64 Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 6) - i386, ppc64, s390x, x86_64 Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6) - i386, noarch, x86_64 Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 6) - i386, x86_64 3. Description: The kernel packages contain the Linux kernel, the core of any Linux operating system. Security Fix(es): * kernel: Null pointer dereference in search_keyring (CVE-2017-2647) * kernel: heap-based buffer overflow in lbs_ibss_join_existing function in drivers/net/wireless/marvell/libertas/cfg.c (CVE-2019-14896) For more details about the security issue(s), including the impact, a CVSS score, acknowledgments, and other related information, refer to the CVE page(s) listed in the References section. Bug Fix(es): * Crash in mptscsih_io_done() due to buffer overrun in sense_buf_pool (BZ#1824907) 4. Solution: For details on how to apply this update, which includes the changes described in this advisory, refer to: https://access.redhat.com/articles/11258 The system must be rebooted for this update to take effect. 5. Bugs fixed (https://bugzilla.redhat.com/): 1428353 - CVE-2017-2647 kernel: Null pointer dereference in search_keyring 1774875 - CVE-2019-14896 kernel: heap-based buffer overflow in lbs_ibss_join_existing function in drivers/net/wireless/marvell/libertas/cfg.c 6. Package List: Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6): Source: kernel-2.6.32-754.33.1.el6.src.rpm i386: kernel-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debug-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debug-devel-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-devel-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-headers-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm perf-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm noarch: kernel-abi-whitelists-2.6.32-754.33.1.el6.noarch.rpm kernel-doc-2.6.32-754.33.1.el6.noarch.rpm kernel-firmware-2.6.32-754.33.1.el6.noarch.rpm x86_64: kernel-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debug-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debug-devel-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debug-devel-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-devel-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-headers-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm perf-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm Red Hat Enterprise Linux Desktop Optional (v. 6): i386: kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm python-perf-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm x86_64: kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm python-perf-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6): Source: kernel-2.6.32-754.33.1.el6.src.rpm noarch: kernel-abi-whitelists-2.6.32-754.33.1.el6.noarch.rpm kernel-doc-2.6.32-754.33.1.el6.noarch.rpm kernel-firmware-2.6.32-754.33.1.el6.noarch.rpm x86_64: kernel-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debug-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debug-devel-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debug-devel-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-devel-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-headers-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm perf-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm Red Hat Enterprise Linux HPC Node Optional (v. 6): x86_64: kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm python-perf-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6): Source: kernel-2.6.32-754.33.1.el6.src.rpm i386: kernel-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debug-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debug-devel-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-devel-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-headers-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm perf-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm noarch: kernel-abi-whitelists-2.6.32-754.33.1.el6.noarch.rpm kernel-doc-2.6.32-754.33.1.el6.noarch.rpm kernel-firmware-2.6.32-754.33.1.el6.noarch.rpm ppc64: kernel-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm kernel-bootwrapper-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm kernel-debug-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm kernel-debug-devel-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm kernel-debuginfo-common-ppc64-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm kernel-devel-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm kernel-headers-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm perf-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm s390x: kernel-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm kernel-debug-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm kernel-debug-devel-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm kernel-debuginfo-common-s390x-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm kernel-devel-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm kernel-headers-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm kernel-kdump-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm kernel-kdump-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm kernel-kdump-devel-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm perf-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm x86_64: kernel-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debug-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debug-devel-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debug-devel-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-devel-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-headers-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm perf-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 6): i386: kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm python-perf-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm ppc64: kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm kernel-debuginfo-common-ppc64-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm python-perf-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.ppc64.rpm s390x: kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm kernel-debuginfo-common-s390x-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm kernel-kdump-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm python-perf-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.s390x.rpm x86_64: kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm python-perf-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6): Source: kernel-2.6.32-754.33.1.el6.src.rpm i386: kernel-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debug-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debug-devel-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-devel-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-headers-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm perf-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm noarch: kernel-abi-whitelists-2.6.32-754.33.1.el6.noarch.rpm kernel-doc-2.6.32-754.33.1.el6.noarch.rpm kernel-firmware-2.6.32-754.33.1.el6.noarch.rpm x86_64: kernel-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debug-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debug-devel-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debug-devel-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-devel-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-headers-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm perf-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 6): i386: kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm kernel-debuginfo-common-i686-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm python-perf-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.i686.rpm x86_64: kernel-debug-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm kernel-debuginfo-common-x86_64-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm python-perf-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm python-perf-debuginfo-2.6.32-754.33.1.el6.x86_64.rpm These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and details on how to verify the signature are available from https://access.redhat.com/security/team/key/ 7. References: https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-2647 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2019-14896 https://access.redhat.com/security/updates/classification/#important 8. Contact: The Red Hat security contact is . More contact details at https://access.redhat.com/security/team/contact/ Copyright 2020 Red Hat, Inc. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1 iQIVAwUBX0UT09zjgjWX9erEAQgssA/9GA0D0zli3azG4ozHjrrpFjoUcJDfSj7J kAgQw6IJomdoheQWP2aHaERNWIx9vA4MYDNQYfi0EJb49SVZB4sJ6c+45s1fHD6c DNoIcTfiykFdsWL3ZLAEF1AKISovSW2halz3EWLC63twuicWrxRQ3lkWheMJI0yl zNHj5oVyyGlrK4uRnkWntOLUhjpnSGtiFC7EGl2A15fRJrwATJSU6gNXnrgv9FxV T+di9g5bj7hZFBZIECY4mnYii6b/AqmgsSbaGSSDooVc+R+1txHqHgDh1/kH6k7i suXrVB5Tjq32QbuGax6e5Xf2qp42dGdpIJtXuxrJZXVtaxfrSggMacwnpXiUsaQH Aa69O9GtzaZJ9zSccK50nMz/d+TrNO9Vg5pGB51Rj5d55LbotAEkvJw1AM08ZIli j5hutPuS6rWxOprYduNjAeahOF1jBE7T+CZjrYGMm/ZfBI6ZjtlvjcxJLVlvAKd+ 5ZZf2VjxIlSFbfxoOFpzN388bKMu1BMxKZNOgwkAfHBuuv5+9iXPiYwlG6Htdj4G N2jMyfSB3t1osvLUzx13/6ruc3SQRjoMcMHrEGHLCH5U/pv3nST5iu/LEBfUhshV zY77vI3PCayrqu2dzDUoHTAxvInNd5siXrDDGBWfwNQ5kgVR90bSSh6A7wIUxZsA B5UzBKOxvVA= =4uNs -----END PGP SIGNATURE----- -- RHSA-announce mailing list This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. https://www.redhat.com/mailman/listinfo/rhsa-announce

An update for kernel is now available for Red Hat Enterprise Linux 6. Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact of Important. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score, which gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability