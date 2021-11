-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA256 ===================================================================== Red Hat Security Advisory Synopsis: Moderate: Migration Toolkit for Containers (MTC) 1.5.2 security update and bugfix advisory Advisory ID: RHSA-2021:4848-01 Product: Red Hat Migration Toolkit Advisory URL: https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:4848 Issue date: 2021-11-29 CVE Names: CVE-2018-20673 CVE-2019-5827 CVE-2019-13750 CVE-2019-13751 CVE-2019-17594 CVE-2019-17595 CVE-2019-18218 CVE-2019-19603 CVE-2019-20838 CVE-2020-12762 CVE-2020-13435 CVE-2020-14145 CVE-2020-14155 CVE-2020-16135 CVE-2020-24370 CVE-2021-3200 CVE-2021-3445 CVE-2021-3580 CVE-2021-3620 CVE-2021-3733 CVE-2021-3757 CVE-2021-3778 CVE-2021-3796 CVE-2021-3800 CVE-2021-3948 CVE-2021-20231 CVE-2021-20232 CVE-2021-20266 CVE-2021-22876 CVE-2021-22898 CVE-2021-22925 CVE-2021-22946 CVE-2021-22947 CVE-2021-23840 CVE-2021-23841 CVE-2021-27218 CVE-2021-27645 CVE-2021-28153 CVE-2021-33560 CVE-2021-33574 CVE-2021-33928 CVE-2021-33929 CVE-2021-33930 CVE-2021-33938 CVE-2021-35942 CVE-2021-36084 CVE-2021-36085 CVE-2021-36086 CVE-2021-36087 CVE-2021-36222 CVE-2021-37750 ===================================================================== 1. Summary: The Migration Toolkit for Containers (MTC) 1.5.2 is now available. Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact of Moderate. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score, which gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability from the CVE link(s) in the References section. 2. Description: The Migration Toolkit for Containers (MTC) enables you to migrate Kubernetes resources, persistent volume data, and internal container images between OpenShift Container Platform clusters, using the MTC web console or the Kubernetes API. Security Fix(es): * nodejs-immer: prototype pollution may lead to DoS or remote code execution (CVE-2021-3757) * mig-controller: incorrect namespaces handling may lead to not authorized usage of Migration Toolkit for Containers (MTC) (CVE-2021-3948) For more details about the security issue(s), including the impact, a CVSS score, acknowledgments, and other related information, refer to the CVE page(s) listed in the References section. 3. Solution: For details on how to install and use MTC, refer to: https://docs.openshift.com/container-platform/latest/migration_toolkit_for_containers/installing-mtc.html 4. Bugs fixed (https://bugzilla.redhat.com/): 2000734 - CVE-2021-3757 nodejs-immer: prototype pollution may lead to DoS or remote code execution 2005438 - Combining Rsync and Stunnel in a single pod can degrade performance (1.5 backport) 2006842 - MigCluster CR remains in "unready" state and source registry is inaccessible after temporary shutdown of source cluster 2007429 - "oc describe" and "oc log" commands on "Migration resources" tree cannot be copied after failed migration 2022017 - CVE-2021-3948 mig-controller: incorrect namespaces handling may lead to not authorized usage of Migration Toolkit for Containers (MTC) 5. References: https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2018-20673 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2019-5827 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2019-13750 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2019-13751 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2019-17594 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2019-17595 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2019-18218 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2019-19603 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2019-20838 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-12762 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-13435 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-14145 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-14155 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-16135 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2020-24370 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-3200 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-3445 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-3580 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-3620 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-3733 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-3757 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-3778 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-3796 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-3800 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-3948 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-20231 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-20232 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-20266 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-22876 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-22898 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-22925 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-22946 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-22947 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-23840 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-23841 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-27218 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-27645 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-28153 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-33560 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-33574 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-33928 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-33929 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-33930 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-33938 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-35942 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-36084 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-36085 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-36086 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-36087 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-36222 https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-37750 https://access.redhat.com/security/updates/classification/#moderate 6. Contact: The Red Hat security contact is . More contact details at https://access.redhat.com/security/team/contact/ Copyright 2021 Red Hat, Inc. -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1 iQIVAwUBYaU7CNzjgjWX9erEAQi5qxAAi3QQYaLAZJEIsb+WHT9YHKG3jMM6xLtl 2TpkFYEcW+sCSi7MfKUnjpuXgZtu23cM5QHPWcEd0WhvPNtPX9Z7PqKlixPoPRvv 36cH/uIGluB8h9U4NUdvYuuv/z748mpLKRI/8tRyEe4bFiL/lwn9T9OqvK296KEU Ua6SwzLUyDgwqpICh2fopfebTF80BnjhAs1t1R9eWEQrq28FxZUEBsAtla4hAR3p 89hXXYgg/b7HjBz5XJBVKgUIhs2zYTy/9R1D/FClLyu+ZkZfNspZGMQ1PpdV8nUs /g/u4KrR0tgYs9M5UQVHPHl5FiCf+9yeNt91biCxoidWp5qH6M+fGQ2EPOoATCBv yTau8U82gjxnRrSEn5Tp+r8i7Ra7k6GJ0n3Vt3x5LFIVTzZgsHAQKzhYnMiQmrgQ qZLLIvJ3BY9jTtMp2MXh4tNiuMk8kWOHzKvw10M93HaUSaSBEW19mljxnpvtbn8F 6XFCGHp7VtVwd8SYW1Epqiyex1NkXE/D/7G5L1rfi+x1LAAHEGrGMFMKijnuaWCA TfHt/Jklzuy7S23cnBQsxOVCtmav54nOWikhNyEMJ3q8Nd5ddXzhoZqWiVZJ2Vyu R4MUojb+mhzX3nG1+9Qd5AzTLs/SctmVd1gMtiv8LE0fsKisNT/LYreZ/7FFypNW vLrDSONMTWU= =E7ia -----END PGP SIGNATURE----- -- RHSA-announce mailing list [email protected] https://listman.redhat.com/mailman/listinfo/rhsa-announce